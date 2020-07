Operação Hórus apreende 50 mil maços de cigarros paraguaios

.

Foz do Iguaçu/PR – Na noite desta quinta-feira (16/7), policiais federais realizaram operação de repressão aos crimes comuns a esta região de fronteira. A ação ocorreu na Rodovia BR-277 em Céu Azul/PR.

Foi abordado um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Curitiba/PR. Com o auxílio de cão detector de entorpecentes, foi vistoriado o bagageiro do veículo. O animal indicou uma mala e no interior desta bagagem, havia uma grande quantidade de maconha na forma de capulho.

O passageiro responsável pela mala foi identificado, ele havia embarcado em Santa Terezinha de Itaipu/PR e entregaria a droga em Curitiba.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia/PR para a lavratura do auto de prisão em flagrante. O peso do entorpecente totalizou 10,6 Kg.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Contato: (45)3576-5515