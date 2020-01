Operação Harpócrates prende homem em flagrante

Passo Fundo/RS – A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante por posse de material contendo pornografia infantil, na cidade de Lagoa Vermelha. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (8/1) em decorrência da deflagração da Operação Harpócrates, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município.

Durante a execução das buscas, os policiais federais constataram, por meio de análise pericial do computador do suspeito, o armazenamento de arquivos de imagem com conteúdo pornográfico infantil.

O homem, de 27 anos, foi preso em flagrante pela posse das imagens, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso fique comprovado o compartilhamento dos arquivos em rede de internet, responderá, também, pela distribuição de pornografia infantil, podendo ser condenado a até dez anos de reclusão.

