“Operação Go Back”: Deic de Cachoeiro de Itapemirim recaptura foragidos e prende quatro suspeitos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, realizou na manhã desta sexta-feira (24), a operação “Go Back” e prendeu quatro suspeitos em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a ação, foram apreendidas armas, munições, balança de precisão e drogas.

A ação ocorreu durante a Escala Operacional (Iseo) e contou com auxílio de policiais civis da Delegacia de Polícia de Vargem Alta, Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

As diligências iniciaram no bairro Rubem Braga, onde policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de um homem de 24 anos, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

No bairro São Lucas, os investigadores prenderam um homem de 26 anos, que estava evadido da Penitenciária de Vila Velha, onde cumpria pena pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas.

Por fim, na localidade de Córrego dos Monos, os policiais prenderam dois suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Um homem de 22 anos, que estava evadido Casa de Custódia de Vila Velha, onde cumpria pena pelos crimes de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E na residência do foragido estava um jovem de 19 anos.



No local, a polícia apreendeu uma pistola Colt, calibre .45, um revólver, calibre 38, um revólver, calibre 32, oito munições calibre 38, sete munições calibre 45, uma munição calibre 32, além de uma balança de precisão, oito porções de cocaína, pesando aproximadamente 195 gramas, oito pinos de cocaína, 158 de pinos vazios utilizados para envase de cocaína e diversas peças de semijoias com etiquetas.

Os conduzidos foram apresentados no plantão da 7ª Delegacia Regional da autoridade policial plantonista para as providências cabíveis. “Os dois homens presos em Córrego dos Monos foram entregues no plantão da Polícia Civil de Cachoeiro, onde deverão ser autuados por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, já os foragidos serão encaminhados de volta a Vila Velha, para cumprirem suas respectivas penas”, disse o delegado Rafael Amaral Ferreira, titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim.



“Operação Go Back”: (de volta, retorno) visa a recaptura de fugitivos estaduais, e até de outros estados da federação, para que retornem aos presídios de origem

Texto: Olga Samara Gomes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Patrick Pereira

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: Polícia Civil ES