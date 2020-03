Operação Fake Money desarticula grupo envolvido em tráfico de drogas e comércio de moedas falsas

Palmas/TO – A Polícia Federal realizou na segunda-feira (2/3) a prisão em flagrante de um jovem por tráfico de MDMA – substância psicotrópica sintética, derivada da anfetamina, utilizada para fins recreativos. Cerca de cinco policiais federais participaram da ação.

O jovem foi preso em flagrante no momento em que fazia a retirada de uma encomenda oriunda do estado do Paraná, na Agência dos Correios de Palmas, capital do Tocantins.

Em depoimento, o investigado declarou que a droga seria utilizada para consumo próprio e comercialização em Palmas. Após prestar depoimento, foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas, podendo responder pelo crime de Tráfico Interestadual de Drogas, cuja pena varia entre 5 e 15 anos de reclusão e multa.

*Não será realizada coletiva de imprensa.

