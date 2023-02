Operação “Expurgare”: Irmãos que tentavam consolidar organização criminosa do RJ em Presidente Kennedy são detidos

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, deflagrou, no último dia 09, a Operação “Expurgare”, que cumpriu três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra alvos de uma organização criminosa do Rio de Janeiro, que tentava se estabelecer no município de Presidente Kennedy, no sul do Estado.

A ação contou com apoio das Delegacias de Polícia de Marataízes e Itapemirim, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Durante a ação, foram presos a suspeita líder da organização criminosa em Barra de Itabapoana, no Rio de Janeiro, e o irmão dela, que comercializava drogas para a organização criminosa desde a morte do pai deles, Willian Machado Paz, e da prisão de um homem, em 05 de janeiro. A morte e a prisão ocorreram na localidade de Marobá, em Presidente Kennedy.

A investigação da Polícia Civil teve início após a prisão do homem em 05 de janeiro e desvelou que ele se associou aos irmãos visando ao tráfico de drogas.

“A suspeita já comandava o tráfico para organização criminosa do Rio de Janeiro, em Barra de Itabapoana desde a prisão da mãe dela, em 21 de dezembro de 2022, em Marobá. A prisão foi um desdobramento da Operação LOOP e investigou os traficantes de Marobá, como o líder da organização em São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.

Após a prisão da mãe da suspeita, o homem que foi detido no dia 05 de janeiro, passou a fornecer drogas para o Estado do Espírito Santo e se tornou o líder da associação criminosa desbaratada pela Polícia Civil de Presidente Kennedy, conforme foi apurado. “Agora ele se encontra preso na Penitenciária de Gericinó, no Rio de Janeiro, mas comanda o tráfico de drogas por meio de telefone celular e é conhecido pela violência que imprime contra seus adversários em São Francisco de Itabapoana. Contra ele, também foi expedido mandado de prisão preventiva, que foi cumprido durante a operação Expurgade”, explicou o delegado.

Todos os presos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorado pelo tráfico entre estados, já que as drogas vendidas em Marobá eram fornecidas por traficantes do Estado do Rio de Janeiro.

Os irmãos foram encaminhados ao presídio. Ele foi detido em casa e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. Já a suspeita, foi presa em via pública e foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

Operação “Expurgare”: traduzido do latim para o português, significa “limpar”.

