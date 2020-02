Operação Estrela Cadente desarticula organização criminosa de contrabando de cigarros

Jaguarão/RS – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18/2) a Operação Estrela Cadente, para desarticular organização criminosa envolvida com o contrabando de cigarros no Rio Grande do Sul, especialmente na região da fronteira com o Uruguai.

Policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em residências e em um estabelecimento comercial em Jaguarão. A operação conta com o apoio da Brigada Militar.

A investigação teve início com a apreensão de 420 mil maços de cigarros, em 11 de fevereiro, quando cinco homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal e pela Brigada Militar em uma estrada vicinal em Jaguarão. A carga era transportada em dois caminhões escoltados por batedores. Um integrante do grupo escapou da abordagem. Nesse mesmo dia (11), em Camaquã, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante e apreendeu mais duas cargas de cigarros de origem estrangeira, cinco caminhões, armas e coletes balísticos.

Os investigados na Operação Estrela Cadente são suspeitos de integrarem organização criminosa envolvida com o contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil e de terem facilitado a fuga do criminoso no dia 11 de fevereiro.

A operação foi batizada de Estrela Cadente em alusão às perdas sofridas pela organização criminosa em face da intensiva ação policial.