Operação Equidna investiga fraude em contrato de gestão da Prefeitura de Piquete/SP

Cruzeiro/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 11/11, em São Paulo/SP, a Operação EQUIDNA, com a finalidade de aprofundar as investigações em torno de irregularidades no contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura do Município de Piquete/SP e a organização social PRÓ-VIDA.

Foram cumpridos nesta data dois mandados de busca e apreensão, além de medidas de constrição patrimonial na cidade de São Paulo/SP.

Durante as investigações, foram verificados indícios de que a entidade foi contratada para gerir a saúde municipal, entre os anos de 2014 a 2019, porém não tinha recursos humanos e materiais para suportar o objeto contratado, passando a realizar a quarteirização ilícita de suas atividades, em contratos com empresas pertencentes aos próprios dirigentes da organização, ou sem objeto específico.

Cabe mencionar que irregularidades no contrato de gestão da mesma organização social com a Prefeitura de Guarujá/SP deram origem à OPERAÇÃO NÁCAR, que gerou a prisão do prefeito daquele município em setembro do corrente ano.

Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por peculato, fraude a licitações e associação criminosa, cujas penas, abstratamente cominadas, ultrapassam 19 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Cruzeiro

Fone: (12) 2122-2901

E-Mail: [email protected]