Operação em São Gabriel da Palha prende suspeito de homicídio de adolescente

Uma operação deflagrada pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha em conjunto com a Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente, no Centro de São Gabriel da Palha. Os três estavam em uma residência, alvo de um mandado de busca e apreensão.



“Recebemos informações de que este local vinha servindo de esconderijo de um homem de 24 anos, com mandado de prisão temporária em aberto por suspeita de envolvimento no homicídio de Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos. Representamos pela busca no imóvel e a Justiça expediu o mandado, que foi cumprido nessa sexta-feira, juntamente com o mandado de prisão”, explicou o titular da DP de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman.



Confirmando as denúncias, os policiais encontraram o suspeito na residência dele. Ao ver as equipes, tentou fugir, mas acabou detido. Vitor Alvarenga foi morto a tiros na noite de 19 de julho de 2021, no bairro Cachoeira da Onça. As investigações apontaram que o adolescente foi morto por engano.



Ao realizar as buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram mais duas pessoas: outro adulto, de 21 anos de idade, e um adolescente, de 17. O menor tinha um mandado de internação – correspondente ao mandado de prisão para adultos – por envolvimento em uma tentativa de latrocínio.



“O menor, segundo as investigações, participou de uma tentativa de latrocínio cometida no dia 20 de outubro do ano passado. Na ocasião, moradores do Córrego Sete foram brutalmente agredidos durante um assalto, cometido por três indivíduos, que invadiram uma residência e, além de subtraírem diversos objetos, feriram gravemente uma mulher”, relatou Caliman.



Ainda no imóvel, foram encontradas duas armas de fogo, sendo elas um revólver calibre .32mm e uma espingarda de fabricação industrial, resultando na prisão em flagrante do terceiro indivíduo, de 21 anos, autuado por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após recolhimento de fiança. O detido de 24 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte e o adolescente foi conduzido para o Instituto Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Texto: Assessoria de Comunicação SESP





Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]



Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini/Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27)99231-5157

[email protected]