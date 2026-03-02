Operação em Marilândia prende investigado por extorsão majorada e corrupção de menores

Na última quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia, com apoio das unidades de Colatina e Governador Lindenberg, deflagrou uma operação policial no distrito de Taquaruçu, zona rural de Marilândia, que resultou na prisão de um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de extorsão majorada e corrupção de menores.

A prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo. O detido também estava foragido em razão de um crime ocorrido em 2018, quando, na companhia de um adolescente, subtraiu o telefone celular de uma gestante mediante graves ameaças de morte contra a vítima e o bebê.

De acordo com as investigações, o homem residia há cerca de três anos em Marilândia, utilizando nome falso. Ele já era monitorado pelas forças de segurança por causar transtornos à comunidade e por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pelo titular da unidade, delegado Landulpho Lintz, e contou com o apoio da Delegacia Regional de Colatina, sob a chefia do delegado Leonardo Avilla. As autoridades destacaram que a prisão representa uma resposta qualificada à sociedade, assegurando que o investigado responda pelos graves delitos praticados no sul do Estado e contribuindo para a manutenção da ordem pública na região Noroeste.

