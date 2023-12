Operação e prende suspeitos de furto de carga de peças de sistema de energia solar

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), realizou, na manhã dessa terça-feira (19), operação policial nos municípios de Cariacica, Vila Velha e Serra, que culminou com o cumprimento de prisão de uma mulher de 42 anos e do genro dela, de 23 anos, suspeitos de tramar o furto de uma carga de peças de sistema de energia solar. A prisão foi realizada no bairro Parque Jacaraípe, no município da Serra.

Participaram da ação policiais civis das Delegacias Regionais de Linhares e Sooretama, Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e Setor de inteligência de Linhares.

Segundo as investigações, a mulher e o homem tramaram o furto de uma carga de peças de sistema de energia solar, retirando a carga de um caminhão e passando para outro. Depois do furto, a mulher simulou um roubo do caminhão e da carga no município de Sooretama e prestou queixa na delegacia.

Agora a Polícia Civil tenta recuperar a carga furtada, avaliada em mais de R$ 300 mil reais. Um caminhão que pertence a autora do crime está apreendido e pode ser usado para compensar parte do prejuízo da vítima com o furto da dupla. Após o interrogatório o homem será encaminhado para Presídio Regional (PRL) de Linhares e a mulher para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

