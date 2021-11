Operação Dominus combate trabalho escravo no Pará

Altamira/PA – Nesta sexta-feira, 19/11, a Polícia Federal deflagrou a Operação Dominus, para combater o trabalho escravo na zona rural do Município de Brasil Novo/PA. Policiais federais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela Subseção Judiciária de Altamira/PA.

A ação teve por objetivo averiguar denúncias e resgatar trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo.

Foi realizada busca no local e oitiva do responsável pela área para averiguar possíveis condições de trabalho que eram oferecidas aos empregados, no entanto, não foi verificada situação flagrancial.

O crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal) possui pena que pode chegar até 12 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Altamira/PA