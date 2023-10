Operação do MPES mira fraudes em contratos da Prefeitura de Sooretama

Integrantes da administração municipal são alvo das investigações conduzidas pelo órgão ministerial

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta quarta-feira (04) a Operação “Cum Claves II”, cujo alvo das investigações são fraudes em contratos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos firmados pela Prefeitura de Sooretama, no Norte do Estado.

Durante os desdobramentos da operação, realizada em conjunto com o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foram cumpridos cinco mandados de buscas e apreensão na cidade.

Conforme o MPES, a ação culminou na apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros.

Integrantes da administração municipal estão na mira das investigações conduzidas pelo MPES.

O órgão ministerial apura a existência de fraudes em favor de uma empresa situada na Bahia. As investigações do MPES apontam que a empresa teria contado com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Estado.

O valor dos contratos investigados no âmbito da Operação Cum Clave II supera R$ 22 milhões, ainda de acordo com o MPES.