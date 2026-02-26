Operação do 2º BPM resulta na detenção de três suspeitos e apreensão de armas e drogas no interior de Nova Venécia

Na manhã desta quinta-feira (26), militares da Força Tática, K9 e Serviço Reservado do 2º Batalhão e policiais civis da 17ª Regional cumpriram três mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos da prática de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, no Patrimônio do Oratório, zona rural de Nova Venécia.

Durante a ação policial três pessoas foram detidas e os seguintes materiais foram apreendidos: 01 revolver Taurus calibre .32; 01 espingarda calibre.22; 01 garrucha calibre.22; 01 pistola simulacro; 13 munições calibres .32 e .38; 60 pinos de cocaína; papelotes e pedras de crack; bucha de maconha; cápsulas e carregadores; balança de precisão; 02 celulares, além de outros materiais de procedência ilícita.

Após as diligências, o detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo da PMES

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES