Operação Divisa Segura: atuação conjunta PMES e PMERJ

Na manhã desta quarta-feira (31), a Polícia Militar do Espírito Santo deflagrou mais uma fase da Operação Divisa Segura, que foi iniciada na Rodovia ES-060, região fronteiriça com o estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, as duas instituições coirmãs atuaram juntas na preservação da ordem pública.

As Operações Divisas Seguras são uma estratégia de atuação conjunta entre os órgãos da Segurança Pública visando a desarticulação de organizações criminosas interestaduais, através da atuação célere e da troca de informações entre as forças policiais de ambos os estados.

Também como resultado operacional, temos a prevenção de acidentes de trânsito com a atuação direta dos militares na rodovia, realizando abordagens de fiscalização e conscientizando os condutores dos veículos. Dessa forma, diversos crimes são inibidos, haja vista a presença do Estado em uma área tão sensível em termos de segurança pública.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES