Operação das Polícias Civil e Militar combate tráfico de drogas em Montanha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Montanha, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou uma operação policial, nessa segunda-feira (18), no bairro Lajedo, no mesmo município. A operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de grupos ligados ao tráfico de entorpecentes no município. A ação resultou na prisão de três pessoas, de 31, 26 e 27 anos e na apreensão de um adolescente, de 15 anos.

Após levantamentos, as equipes obtiveram informações relacionadas ao tráfico de drogas nos bairros Lajedo e Fundão, na Cidade de Montanha, liderado por indivíduos já conhecidos pelo envolvimento com a prática do crime.

As equipes prosseguiram ao local e fizeram um cerco tático na residência alvo da ação. Assim que perceberam a aproximação das viaturas, os suspeitos que estavam na casa correram para os fundos e arremessaram uma bolsa no telhado. Um indivíduo foi contido tentando subir o muro e outro tentou se esconder embaixo da cama para fugir da ação policial.

Durante as buscas foram apreendidos seis gramas de crack, cinco pedras de crack; dois papelotes de cocaína em estado puro, 49 gramas de cocaína em estado sólido, 13 buchas de maconha, um pedaço de maconha de 17 gramas, sete comprovantes de depósitos bancários no valor de R$ 9 mil e R$ 2.220,00 em espécie, nove aparelhos celulares, dois cordões de prata, anotações do tráfico, duas bases de rádio comunicador, dois cartões de contas bancárias, vasta quantidade de material para embalo de entorpecente, uma balança de precisão, uma capa de colete, além de uma televisão, uma sela, duas lixadeiras e uma Makita, produtos possivelmente furtados.

Os conduzidos e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, para procedimentos cabíveis. Os suspeitos, de 31 e 26 anos, foram autuados no crime de tráfico de drogas e encaminhados ao Sistema Prisional. Uma mulher de 27 anos assinou um termo circunstanciado (TC), por posse de drogas para consumo próprio, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O adolescente foi ouvido e liberado.

