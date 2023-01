Operação da PRF reduz gravidade de acidentes em rodovias federais do ES

A Polícia Rodoviária Federal realizou neste domingo (29) a operação Segurança Viária, objetivando a redução de acidentes graves nos trechos identificados como críticos, com maiores índices de acidentalidade do ES.

Os locais foram mapeados em levantamento sobre os dados do segundo semestre de 2022:

Locais: Km 140-150 da BR 101 (Linhares)

Km 260-270 da BR 101 (Serra)

Km 290-300 da BR 101 (Cariacica/Viana)

Horário com pico de acidentes: de 06h às 07h e de 16h às 20h.

Dias da semana com maior quantidade de acidentes: domingo, segunda e terça.

Como resultado, não houve registro de acidentes graves nos locais de reforço no policiamento, no entanto, houve registro de 3 acidentes graves em pontos diferentes da BR 101.

A presença ostensiva da PRF nos trechos críticos trouxe a redução, mas o flagrante de irregularidades gerou preocupações. Foram mais de 600 veículos fiscalizados, com registro de 230 autuações, sendo 23 por ultrapassagens em locais de acidentes graves, 45 pessoas sem cinto de segurança e 3 condutores sob efeito de álcool. Nas verificações criminais, 1 homem foi preso por possuir mandado de prisão por homicídio, 1 condutor foi preso com motocicleta adulterada e 2 foram detidos por crime de trânsito.

As condutas no trânsito, a velocidade e as ultrapassagens são as principais causas de acidentes graves e terão ações educativas e de fiscalização objetivando a redução na gravidade das ocorrências.

Fonte: PRF ES