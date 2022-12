Operação da PRF faz do natal 2022 menos violento nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (26) o balanço da Operação Natal 2022. O feriado, que caiu no final de semana no ano, foi menos violento que o mesmo período em 2021.

Neste ano foi registrado um acidente com registro de óbito em rodovias federais do ES, uma redução de 80% quando comparado com 2021, quando foram registrados 5 óbitos. O número de feridos também teve redução recorde, passando de 29 feridos em 2021 para 3 feridos em 2022, cerca de 90% menor.

Ao todo foram registrados 19 acidentes nas rodovias federais do ES em 2022, uma redução de 9,5% em relação ao ano anterior.

A operação foi realizada entre os dias 22 e 25 de dezembro nas rodovias federais do ES e de todo o Brasil. No estado foram aplicadas 809 multas, realizados mais de 600 testes de alcoolemia.

Apesar da ampla divulgação para que o condutor não misture bebida e direção, foram flagrados 17 condutores sob efeito de álcool, um aumento de quase 150%, em comparação com 2021. No esforço da PRF para reduzir os riscos de acidente, foram recolhidos 55 veículos com problemas em equipamentos obrigatórios, documentação e má estado de conservação.

A PRF realizou no ES durante a operação carnaval ações educativa. 842 pessoas foram atingidas com orientações sobre procedimento de segurança no trânsito. Um aumento de quase 100% na prevenção para passageiros e condutores.

Vejam os números 2022 e a comparação com 2021:

Grupo Descrição Total 2021 2022 Variação Esforço de trabalho Fiscalizaçao – Pessoas 2.824 1931 -31,6% Fiscalização – Veículos 2.933 1776 -39,4% Testes Realizados (alcoolemia) 522 605 15,9% Veículos Recolhidos 60 55 -8,3% Ações Educativas – Terminal Rodoviário – Qtd. Pessoas 425 842 98,1% Pessoas Detidas/presas 8 7 -12,5% Veículos – Adulterados 1 1 0,0% Veículos – Recuperados 3 1 -66,7% Autuações TOTAL DE AUTUAÇÕES 836 809 -3,2% Alcoolemia 7 17 142,9% Condutor sem Cinto de Segurança 51 57 11,8% Passageiro sem Cinto de Segurança 33 37 12,1% Ultrapassagem (todos os tipos) 174 87 -50,0% Acidentabilidade TOTAL ACIDENTES 21 19 -9,5% Acidente Sem Vítimas 1 15 1400,0% Acidentes Com Feridos 16 3 -81,3% Acidentes Com Mortos 4 1 -75,0% Pessoas Feridas 29 3 -89,7% Pessoas Ilesas 24 2 -91,7% Pessoas Mortas 5 1 -80,0%

Fonte: PRF ES