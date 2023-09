Operação da Polícia Civil prende suspeita de tráfico em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), realizou, na manhã dessa segunda-feira (11), uma operação policial no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. O objetivo foi reprimir o tráfico de drogas na região.

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Com ela, foram apreendidos crack, dinheiro, moeda falsa e caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Durante as diligências no bairro, as equipes se aproximaram de uma residência alvo de investigação. Nesse momento, criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais, possibilitando a fuga de pessoas que estavam na casa. Foi necessário solicitar apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para controlar a situação.

Na residência, a Polícia Civil apreendeu um quilo de crack, dois rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares, cadernos com anotações de transações referentes ao tráfico de drogas, R$ 1.048,00 em espécie e várias impressões de cédulas falsas, em um valor total de R$ 17.520,00, se colocadas em circulação.

Após os procedimentos de praxe, a conduzida foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

