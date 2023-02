Operação da Polícia Civil prende dez pessoas  em Santa Teresa

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, realizou, na última quinta-feira (16), uma Operação Policial para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, nos bairros Centro, Vila Nova e adjacências, no mesmo município. A ação culminou com a prisão de dez pessoas. Também foram apreendidas drogas e uma arma de fogo tipo carabina.

Em um dos alvos da operação, no bairro Vila Nova, foi realizada a prisão de um homem de 45 anos. Em desfavor do suspeito havia um mandado de busca e apreensão. Na residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo modelo carabina, um veículo, um notebook e um aparelho celular.

Na mesma localidade, a polícia deu cumprimento ao mandado em desfavor de uma mulher de 19 anos. Durante ação, a investigada se trancou no quarto e quebrou vários objetos. Foram realizadas buscas no imóvel e um aparelho celular foi apreendido.

No bairro Centro, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 36 anos. As equipes foram à residência da suspeita, mas não a localizaram. Após receber informações de que ela havia saído para uma consulta odontológica, os policiais foram ao local e realizaram a prisão, no momento em que a investigada estava saindo do consultório.

No mesmo bairro, uma mulher de 39 anos foi presa. Ela foi localizada numa fábrica de roupas, onde trabalha. As equipes ainda prenderam um homem de 30 anos, no endereço em que funciona uma clínica de massoterapia. No local, foram apreendidos 14 pinos de cocaína e um veículo modelo Corolla.

Nas proximidades do Centro Comunitário da Cidade, uma mulher de 31 anos foi presa. Com ela foram encontrados e apreendidos uma bucha de maconha e o aparelho celular que ela utilizava.

Segundo o titular da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, a operação foi realizada com o objetivo de prender pessoas ligadas ao tráfico e associação ao tráfico de drogas na região.

Os conduzidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Santa Teresa para procedimentos de praxe e permanecerão à disposição da Justiça.

