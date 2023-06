Operação da PF combate fraudes previdenciárias no RN

Natal/RN. A Policial Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (6/6) a Operação Ilha de Vera Cruz, objetivando combater fraudes contra a Previdência Social no Rio Grande do Norte.

Policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal/RN, nas cidades de Touros/RN e Macau/RN. A mobilização conta ainda com a participação de dois servidores da Coordenação de Inteligência Previdenciária – COINP, do Ministério da Previdência Social – MPS.

As investigações buscam apurar possível esquema criminoso que contava com a articulação entre um servidor do INSS e um suposto advogado, que atuavam na Agência da Previdência Social de Touros, visando promover fraudes na concessão de benefícios previdenciários.

Durante os levantamentos, a Polícia Federal, juntamente com o Núcleo de Operações em Repressão a Crimes Previdenciários e o Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária – NUINP/RN, comprovou a fraude em diversos benefícios, além do vínculo existente entre o servidor responsável pelas concessões fraudulentas e o homem que se identificava falsamente como advogado na intermediação das fraudes e no fornecimento de documentos falsos utilizados nos requerimentos de benefício.

De acordo com cálculo relativo aos benefícios até agora identificados, restou comprovado um efetivo prejuízo ao INSS, no montante de R$ 490 mil. Além disso, a desarticulação das fraudes proporcionou uma economia estimada de mais de R$ 4 milhões que seriam pagos futuramente pelos benefícios fraudados, caso o esquema criminoso não tivesse sido detectado. Esse cálculo leva em conta a expectativa de sobrevida dos titulares, a partir das tabelas de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

