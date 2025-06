Operação da PCES prende três suspeitos de extorsão com restrição de liberdade na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), deflagrou uma operação policial na tarde dessa terça-feira (17), no município da Serra, para cumprimento de oito mandados de prisão preventiva contra investigados pelos crimes de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, roubo majorado, ameaça, entre outros.

As diligências foram realizadas nos bairros Eldorado, Colina de Laranjeiras e São Francisco, todos na Serra. A ação resultou na prisão de dois homens, de 22 e 24 anos, e uma mulher de 20 anos. Outros três integrantes do grupo criminoso já haviam sido presos no final do ano passado.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em março de 2024, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A vítima de 33 anos foi mantida em cárcere privado por mais de 30 horas, período em que sofreu intensas agressões físicas e ameaças.

“Enquanto estava em poder dos criminosos, um dos suspeitos, armado, praticava ‘roleta russa’, apontando a arma para a cabeça da vítima. Sob coação, a vítima foi obrigada a fornecer senhas bancárias, permitindo a realização de diversas transferências financeiras, além do roubo de outros bens, totalizando um prejuízo estimado em R$ 150 mil”, explicou o titular da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), delegado Alysson Pereira Pequeno.

Após os procedimentos de praxe, os conduzidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

