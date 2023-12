Operação Contumélia: PCES identifica mais sete vítimas de faxineira suspeita de furtar pertences de clientes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra, localizado em Jardim Limoeiro, identificou mais sete vítimas de uma diarista investigada por furtar pertences em residências onde atuou como faxineira. A mulher de 32 anos é alvo da Operação Contumélia, deflagrada na última terça-feira (12) e que ainda está em andamento.

Os novos furtos que chegaram ao conhecimento da Polícia ocorreram nos bairros Ilha do Boi e Bento Ferreira, em Vitória; Praia da Costa, em Vila Velha; e Bairro de Fátima, na Serra. De acordo com os relatos dos boletins, os crimes ocorriam sempre da mesma forma: a mulher era contratada como diarista por meio de uma empresa especializada em faxinas e furtava pertences nas residências em que trabalhava.

Os levantamentos também indicam que ela não agia sozinha. Em pelo menos um dos casos, a irmã da investigada estaria envolvida. Segundo o relato da vítima no Boletim de Ocorrência, em janeiro deste ano ela contratou um serviço de faxina por meio de uma empresa e, no dia marcado, duas moças se apresentaram para o trabalho. Uma delas ficou alguns minutos sozinha na sala e, instantes depois, a vítima deu falta de uma aliança que estava sobre uma mesa. A vítima afirma que relatou o ocorrido para a empresa, mas não teve retorno.

Após diligências, a equipe do 12º DP constatou que a pessoa que fechou o serviço com esta vítima foi a própria investigada e a jovem que ficou sozinha na sala, e é suspeita do furto, é irmã da investigada. Outros levantamentos indicam, ainda, que as duas irmãs podem ter aplicado golpes em lojas de Venda Nova do Imigrante.

Todos os casos seguem em apuração e a Polícia Civil orienta que qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime semelhante registre o Boletim de Ocorrência, para que o caso chegue ao conhecimento da PCES e seja incluído nas investigações. O registro pode ser feito, presencialmente, em qualquer Delegacia, ou de forma on-line, por meio da delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Os Boletins físicos ou virtuais têm o mesmo valor legal e servirão para robustecer a investigação.

Relembre

A Operação Contumélia foi deflagrada pelo 12º DP com o objetivo de elucidar casos de furtos cometidos com abuso de confiança. Uma das investigadas, uma diarista de 32 anos, é suspeita de furtar joias, dinheiro e outros objetos de alto valor, durante faxinas em residências. Em um dos casos, ocorrido em setembro, foram subtraídos uma arma de fogo, carregadores e munições (todos registrados), dinheiro em espécie (dólar e euro) e joias. A arma foi recuperada pela Polícia Militar durante uma operação contra traficantes no bairro de Belvedere, também na Serra, no dia 30 de setembro.

Na última terça-feira (12), policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço dela no bairro São Francisco, em Cariacica. Foi quando a investigação foi divulgada e novas vítimas passaram a procurar a Delegacia. A mulher não foi localizada e não há, até o momento, mandado de prisão contra ela. Ao final do inquérito ela será indiciada pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança.

