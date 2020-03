Operação contra sonegação com alvos em 8 estados e no DF pode recuperar bilhões

arrow-options Divulgação Operação contra sonegação de impostos barrou esquema de R$ 1 bilhão em oito estados e no Distrito Federal

A operação “Quem viver verá”, realizada por força-tarefa composta pelas Receitas estaduais e Federal, o Ministério Público e as polícias Civil e Militar, combate nesta terça-feira (10) um milionário esquema de sonegação de impostos em oito estados brasileiros e o Distrito Federal.

O esquema seria comandado por corretores de milho, soja e feijão e, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), são cumpridos 109 mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e de comunicação dos criminosos, sendo a grande maioria, 73, em Minas.

Operação contra sonegação fiscal reúne Receitas estaduais e Federal, polícias Civil e Militar e o Ministério Público

O nome “Quem viver verá”, segundo a divulgação dos investigadores, é inspirado na passagem bíblica em que Davi enfrenta o gigante Golias , vencendo-o e restabelecendo a ordem e a justiça.

Confira onde são cumpridos mandados:



Minas Gerais: 73 alvos;

Goiás: 15;

São Paulo: 9;

Distrito Federal: 5;

Paraná: 2;

Bahia: 2;

Rio de Janeiro: 1;

Rio Grande do Sul: 1; e

Tocantins: 1.

Entre os alvos, estão 55 corretores de grãos , 22 empresas responsáveis pelas notas, produtores e compradores de grãos. Os materiais apreendidos permitirão exigir dos supostos criminosos o imposto não pago.

Segundo o MPMG, a operação seria a terceira fase de um trabalho iniciado em 2017. O esquema usaria um grande polo de estabelecimentos de grãos de fachada criados somente para a emissão de notas fiscais frias. A estimativa é que a fraude tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão por ano em notas frias .

As investigações apontam que os corretores de milho, soja e feijão são os protagonistas do esquema em parceria com produtores. Eles seriam responsáveis pelas negociações com os produtores rurais e também com as indústrias que compram os grãos, e remunerariam as empresas que emitem as notas.

A Operação ” Quem Viver Verá ” tem, segundo os investigadores que compõem a força-tarefa, o objetivo de desmantelar o gigante esquema de sonegação do setor de grãos e recuperar aos cofres públicos os bilhões de reais sonegados com as notas frias.