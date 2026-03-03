Operação conjunta resulta na prisão de foragido de alta periculosidade em Marilândia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia e Governador Lindenberg e da Delegacia Regional de Colatina, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu, nesse domingo (1º), um mandado de prisão e de busca e apreensão de um homem de 52 anos no município de Marilândia. O indivíduo é suspeito do crime de homicídio tentado e estava foragido há mais de um ano.

De acordo com o titular da DP de Marilândia, delegado Landulpho Lintz, na época do crime o homem havia esfaqueado o amante de sua companheira. Além do mandado, o indivíduo também responde a processo por tráfico de drogas e já tem condenação por lesão corporal seguida de morte.

“Comparecemos ao endereço da residência do indivíduo. Após nos posicionarmos no entorno do imóvel, já no quintal, anunciamos a presença policial, mas os ocupantes relutaram em abrir a porta, sendo necessário rompê-la”, detalhou o delegado.

Durante a ação, uma munição calibre .38 foi encontrada com o suspeito, que também foi autuado em flagrante por posse irregular de munição. Lintz destacou que o homem era considerado de extrema periculosidade por conseguir burlar os organismos policiais por um longo período.

“Foi o segundo mandado de prisão cumprido pela DP de Marilândia nos últimos cinco dias. Isso demonstra o compromisso com a segurança pública da cidade”, ressaltou a autoridade policial.

