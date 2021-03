Operação Conjunta resulta na apreensão de drogas e animal silvestre em Nova Venécia

Na tarde desta quinta-feira (04), no bairro Rúbia e Margareth, em Nova Venécia, policiais civis e militares da Força Tática, K9 e do SIPOM do 2º Batalhão, realizaram uma operação para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão.

A operação culminou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de 23 buchas, 12 buchas grandes e cinco tabletes de maconha, 12 pedras pequenas e duas pedras grandes de crack, R$ 634,50 em espécie, um frasco contendo ácido bórico, seis celulares, uma máquina de cartão de crédito, duas balanças de precisão e um animal silvestre.

Diante das irregularidades, todos os envolvidos juntamente com os materiais apreendidos foram conduzidos e entregues na 17ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

