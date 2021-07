Operação conjunta resulta na apreensão de drogas, armas e munições na Serra

Nessa segunda-feira (26), uma operação conjunta do 6º Batalhão e da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) resultou na detenção de dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e na apreensão de armas de fogo, munições e entorpecentes.

A operação planejada pela Divisão Operacional do 6º BPM, foi deflagrada no bairro Planalto Serrano, na Serra, e contou com o apoio da Cioc, da Força Tática do 6º BPM, da Equipe K9 e do Serviço de Inteligência da Unidade.

Na ação, um suspeito foi detido e um menor de idade apreendido. Com eles foram encontradas uma pistola calibre .40, uma pistola calibre 9mm, além de carregadores e munições. Também foram apreendidas 350 pedras de crack, 98g da mesma substância, rádios comunicadores, aparelhos celulares e R$6.680,00 em espécie.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]