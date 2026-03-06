Operação conjunta resgata 12 suínos em situação de maus-tratos em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e em conjunto com a Guarda Municipal de Vila Velha, realizou uma operação nessa quinta-feira (05), para apurar uma denúncia de maus-tratos a animais mantidos em uma residência no bairro São Torquato, em Vila Velha. A ação também contou com apoio de fiscais do setor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Durante a fiscalização, foram encontrados doze suínos, entre filhotes e adultos, mantidos na garagem do imóvel em condições inadequadas de higiene e espaço. As equipes constataram ainda a presença de alimentação estragada, ausência de água disponível e filhotes submetidos a desconforto térmico.

Diante da situação de flagrante, foi identificado como responsável um homem, de 59 anos. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos a animais, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

“O boletim foi lavrado para registro e adoção das medidas legais cabíveis. O caso permanecerá sob acompanhamento do Núcleo de Proteção Animal e dos fiscais ambientais para providências complementares”, disse o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, delegado Leandro Piquet.

Os suínos encontrados no local foram resgatados e encaminhados a uma instituição para acolhimento e manejo adequado dos animais.

