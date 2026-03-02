Operação conjunta recaptura evadido do sistema prisional e apreende adolescentes em Pinheiros

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação integrada com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Serviço de Inteligência e da Radiopatrulha da 19ª Companhia Independente, realizou, no dia 13 de fevereiro, uma operação no distrito de São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, com o objetivo de dar cumprimento de mandado de prisão e reprimir o tráfico de entorpecentes na região.

A ação resultou na prisão de um homem de 31 anos, e na apreensão de dois adolescentes, ambos de 16 anos, além de drogas, dinheiro, radiocomunicadores, aparelhos celulares e uma motocicleta.

As equipes monitoravam o indivíduo há cerca de quinze dias, que além de estar foragido do sistema prisional, teria assumido o tráfico de drogas na localidade. Durante a operação, o investigado foi abordado em via pública, após sair de sua residência conduzindo uma motocicleta utilizada na prática criminosa. Com ele, foi apreendida a quantia de R$ 935,00 em espécie e aparelhos celulares.

Simultaneamente, outra equipe realizou buscas na residência do investigado, onde foram apreendidos dois adolescentes, cooptados para atuar no tráfico de drogas e oriundos do município de Boa Esperança. No interior do imóvel, foram localizadas 149 pedras de substância análoga ao crack, acondicionadas em armário de cozinha, além de dois radiocomunicadores, aparelhos celulares e a quantia total de R$ 930,00 em espécie.

Os adolescentes informaram que estavam no local a serviço do homem. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi autuado por tráfico de drogas e recapturado em razão da evasão do sistema prisional. Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

A motocicleta utilizada na prática criminosa foi removida ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN|ES). Todos os envolvidos, bem como o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros para as providências legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES