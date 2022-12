Operação Conjunta prende traficantes em São Gabriel da Palha

Operação Conjunta realizada pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e 2º Batalhão da Policia Militar do Espírito (PMES) prendeu, na última sexta-feira (16), dois homens de 19 e 24 anos, em cumprimento a mandados de busca e apreensão. A prisão aconteceu no bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha. Armas, drogas, munições e dinheiro foram apreendidos na ação.

As equipes seguiram para o alvo dos mandados e realizaram buscas no imóvel. No quarto onde estava o suspeito de 19 anos foi apreendido um aparelho celular, 13 buchas de maconha, 100 pedras de crack e R$ 322,00 em espécie.

Prosseguindo nas buscas, os policiais localizaram no quarto outro investigado, uma pistola calibre .380 municiada com 11 munições e, ao lado dela, 49 pedras de crack, dois aparelhos celulares e R$ 504,00 em espécie. Foi encontrada ainda uma chave micha, que poderia estar sendo utilizada para furtos de motocicletas.

O delegado titular da DP de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, informou que os indivíduos estavam sendo investigados por envolvimento com o tráfico da Região e as drogas comercializadas por eles possivelmente são oriundas do município de Vila Valério.

Os suspeitos foram encaminhados para CDP de São Domingos do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça.

