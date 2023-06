Operação conjunta prende suspeitos de homicídio em São Mateus

Policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, militares do 13º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e policiais penais da Secretaria da Justiça (Sejus) prenderam, no fim da tarde do último sábado (03), dois suspeitos, de 23 e 26 anos, investigados por assassinar Jailson Alcino, de 24 anos. O homicídio ocorreu também na madrugada do sábado (03), no bairro Seac, em São Mateus.

Ao tomar conhecimento do homicídio, as equipes de policiais civis e militares realizaram levantamentos para colher informações visando a qualificar, identificar e prender os autores do crime.

Na madrugada do último sábado (03), por volta das 5 horas, a vítima estaria em um bar, onde ocorria um baile funk e teve um desentendimento com um homem. Segundo apurado, a vítima teria passado a mão nas partes íntimas da companheira do homem com quem teve o desentendimento.

Após a discussão, a vítima teria ido para a esquina do bar. Nesse momento, chegou uma segunda pessoa, um homem de 30 anos, que abraçou o suspeito e eles seguiram em direção à vítima. Quando se aproximaram, realizaram disparos contra ela.

Logo em seguida, outros comparsas dos dois suspeitos também se aproximaram da vítima, que já estava caída no chão e passaram a efetuar mais disparos, alvejando-a com mais de 30 disparos.

Segundo os levantamentos da equipe de policiais penais, de civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e dos militares do 13ª Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos de envolvimento no homicídio são os responsáveis pela venda de drogas no bairro Seac, em São Mateus.

Diante das informações preliminares, as equipes realizaram diligências ininterruptamente no bairro, onde localizaram e prenderam o suspeito de 23 anos. Ao ser indagado sobre o crime que vitimou Jailson Alcino, o indivíduo afirmou à equipe que estava na festa no local onde ocorreu o crime e que sabia que um homem de 26 anos estava com a arma usada no crime.

Em continuidade às diligências, já no bairro Rodocon, em São Mateus, a equipe localizou o suspeito de 26 anos. Ele foi localizado do lado de fora da residência e, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga para dentro do imóvel, mas foi detido.

Durante a busca pessoal no bolso dele, foi apreendido um pedaço de maconha e, dentro da mochila, um revólver calibre .38, com quatro munições intactas. O suspeito de 26 anos foi indagado sobre a arma e relatou que a teria guardado para o suspeito de 23 anos.

Diligências foram realizadas para localizar e prender o investigado de 30 anos, mas, com a movimentação da equipe policial, ele empreendeu fuga.

Diante do flagrante, foram encaminhados os materiais apreendidos e os detidos ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para serem adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial.

Os dois detidos, de 23 e 26 anos, foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. A arma apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o Departamento de Balística, com as munições.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Texto: Olga Samara Gomes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES