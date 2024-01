Operação conjunta prende mulher e apreende adolescente suspeitos de tráfico de drogas em São Gabriel da Palha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu um mandado de internação provisória em desfavor de um adolescente de 17 anos e prendeu uma mulher de 25 anos, nessa terça-feira (23), no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha.

Após realizar levantamentos e realizar campanas no endereço do alvo, a equipe confirmou as informações de que o adolescente e a companheira estariam realizando tráfico de drogas no imóvel e também estariam com o porte de armas de fogo.

Por conta disso, foi organizada uma operação conjunta entre PCES e PMES. As equipes realizaram o cerco à residência, momento em que o adolescente pulou a janela do imóvel, colocando a mão por debaixo da camisa como se fosse sacar algum objeto que estava na cintura do suspeito.

Neste momento, disparos foram realizados na direção do chão com intuito de impedir a fuga do adolescente. Mesmo assim, o indivíduo correu por cima de uma laje e pulou de uma altura de mais de seis metros e foi em direção a uma área de mata. Ele foi perseguido e detido por uma das equipes que realizavam o cerco.

A mulher foi vista pelas equipes dispensando uma sacola que continha dois revólveres e munições. Dentro do imóvel, foram encontrados um pedaço de, aproximadamente, 10 gramas de substância análoga à maconha, dois celulares e um notebook, que a mulher alegou ser de propriedade dela.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhada ao sistema prisional. O adolescente teve o mandado de internação cumprido em desfavor dele e foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Ciase.

Texto: Matheus Foletto



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES