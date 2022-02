Operação conjunta prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

A Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, em operação com a 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES), realizou, na manhã desta terça-feira (08), uma operação policial no bairro Pratinha e no Distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul. Durante a ação, dois homens de 21 e 26 anos foram presos, em cumprimento ao mandado de prisão temporária. Eles são suspeitos de estarem envolvidos no tráfico de drogas na região.

A ação policial contou com quatro policiais civis e oito policiais militares, além de cinco viaturas policiais. Na primeira residência, situada no bairro Pratinha, um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Com eles, foram encontrados aproximadamente um quilo de maconha, dinheiro, celulares e um automóvel.

Já no segundo imóvel, no Distrito de São José das Torres, um jovem de 21 anos foi preso. Além de ter dado cumprimento ao mandado, foram apreendidas duas aves da fauna silvestre sem registo.

“A operação foi muito importante porque ela retira das ruas de Mimoso do Sul dois elementos que estavam há muito tempo praticando um intenso tráfico de drogas no município. Isso traz uma tranquilidade para a sociedade”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto.

O adolescente apreendido foi encaminhado à delegacia local, onde foi ouvido e liberado, após o homem de 26 anos assumir ser o dono de todo o entorpecente. Além de ter dado o cumprimento do mandado, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Já contra o jovem de 21 anos, foi dado cumprimento do mandado e ele assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência por manter animal silvestre em casa. Eles foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), ficando à disposição da Justiça.

Texto: Brenda Corti, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]