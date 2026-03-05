Operação conjunta no Norte do Espírito Santo resulta na prisão de seis investigados e apreensão de arma e drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, deflagrou, no início da manhã dessa quarta-feira (04), uma operação conjunta para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. A ação resultou na prisão de seis investigados e na apreensão de arma de fogo, munições, drogas e aparelhos celulares.

A operação contou com o apoio de policiais civis de Sooretama, além de policiais militares de Rio Bananal e da equipe K9 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). As diligências ocorreram na localidade de Córrego Lagrimal, na zona rural de Rio Bananal.

As equipes saíram ainda na madrugada da Regional de Linhares com destino aos alvos previamente identificados nas investigações. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos entorpecentes, entre eles maconha, cocaína, crack e haxixe, além de aparelhos telefônicos e um revólver calibre .38 com munições.

Em uma propriedade rural localizada em Rio Bananal, três homens, de 23, 38 e 28 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidas porções de crack, haxixe e maconha.

Durante as buscas no Córrego Lagrimal, um homem de 30 anos foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. No local, foi apreendido um revólver calibre .38 com munições, cuja posse era compartilhada com outro indivíduo, de 25 anos, com quem também foram encontradas porções de crack, maconha e cocaína.

No bairro Santa Rita, em Rio Bananal, um homem de 24 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária pelo crime de tráfico de entorpecentes, expedido com base em investigações conduzidas pela DP de Rio Bananal.

Os seis conduzidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos de praxe. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES