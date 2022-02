Operação conjunta entre PM e Marinha apreende 1200 metros de rede irregular no litoral da Grande Vitória

Nesta quarta-feira (02), as equipes do destacamento náutico do Batalhão de

Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizaram uma ação de fiscalização

náutica em conjunto com a Capitania dos Portos pelo litoral da Grande

Vitória. A ação teve objetivo de coibir a prática da pesca predatória, que

ocorre principalmente através de redes dispostas irregularmente pela

região, ceifando a vida de animais marinhos presos a este material.

A bordo da embarcação da Capitania dos Portos, a operação iniciou com o

patrulhamento pela Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas, Vitória,

e seguiu por toda a orla de Vila Velha, até a foz do rio Jucu.

Foram apreendidas três redes de espera que totalizavam cerca de 1200 metros lineares, que foram entregues na Delegacia de Polícia Judiciária. Nestas ações, os peixes que se encontravam emalhados nas redes foram retirados e devolvidos em liberdade para o oceano.

A Polícia Militar Ambiental continuará realizando ações conjuntas de

fiscalização com o objetivo de coibir os crimes ambientais que vem acontecendo na região.

Auxilie o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, denunciando crimes

ambientais através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou ligando para o telefone 181.

Batalhão de Polícia Militar Ambiental, há 34 anos em defesa da vida e do

meio ambiente.

