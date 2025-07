Operação conjunta entre a 10ª Cia Independente e o 9º BPM apreende 51 tabletes de maconha no litoral e sul do Estado

Em uma ação integrada entre a 10ª Companhia Independente e o 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, foram apreendidos, nesta -feira(16), 51 tabletes de maconha, além de porções de cocaína e crack, balanças de precisão, dinheiro e material utilizado para o embalo de entorpecentes.

As diligências iniciaram-se no município de Piúma, após denúncias de que uma grande quantidade de drogas estaria sendo transportada para a cidade. A equipe da Força Tática, durante abordagem no bairro Nova Esperança, localizou 18 tabletes de maconha no interior de um veículo, totalizando aproximadamente 12,8 kg do entorpecente. A partir das informações obtidas no local, os militares se deslocaram até uma residência próxima, onde foram localizados mais entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico.

Dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Plantão de Itapemirim para as providências legais.

Simultaneamente, as informações obtidas na abordagem em Piúma permitiram a atuação da Força Tática do 9º BPM, que se deslocou até o bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, endereço de onde o os indivíduos detidos teriam adquirido a droga. No imóvel os policiais localizaram 33 tabletes de maconha (pesando mais de 22 kg), além de porções de cocaína e maconha, celulares e material de embalagem. Um indivíduo que estava no imóvel conseguiu fugir ao perceber a chegada dos militares.

O material apreendido foi apresentado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A operação destaca a efetividade do trabalho conjunto das unidades da Polícia Militar na repressão ao tráfico de drogas e no enfrentamento à criminalidade organizada na região.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES