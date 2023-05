Operação conjunta em Conceição da Barra apreende criminosos, drogas, armas e munições

Na manhã desta quinta-feira (25), a cidade de Conceição da Barra foi alvo de uma operação conjunta entre as Polícias Militar, Civil e Penal, que teve como objetivo o cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão de 16 alvos investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. Mais de 100 policiais estiveram envolvidos na ação, contando também com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar e do K9 da PMES.

Essas operações são parte fundamental da estratégia do programa Estado Presente, que busca garantir a segurança pública e a ordem jurídica em todo o território do estado. Além disso, a presença ostensiva das forças policiais tem um papel importante na prevenção de crimes, já que os criminosos ficam cientes da vigilância constante e pensam duas vezes antes de agir.

Nesta operação foram apreendidos oito munições cal. 9mm, 13 munições cal. 38, sete munições cal. 32, 40 pinos de cocaína, uma pistola cal. 765, duas submetralhadoras caseiras, cinco carregadores, 17 munições .380, sacolas para embalar drogas, 15 pedaços de maconha, 31 pontas de cigarro de maconha, uma touca ninja, 13 aparelhos celulares, uma faca, um canivete, uma balança de precisão, três câmeras de monitoramento, um central de monitoramento, R$431,00 em moedas, R$583,00 reais espécie, uma luneta de precisão, além de dois homens e quatro mulheres que foram conduzidos, sendo uma menor de idade.

A ação conjunta das polícias Militar, Civil e Penal é mais um exemplo de como a união de esforços pode trazer resultados positivos na luta contra o crime. A segurança pública é uma responsabilidade de todos, e a colaboração da população é fundamental para garantir que a ordem e a tranquilidade sejam mantidas nas cidades.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES