Operação conjunta das Polícias prende traficantes e drogas em Conceição da Barra

Nesta manhã de sexta-feira (20), por volta das 5 horas, o 13º Batalhão realizou uma Operação Conjunta com SIPOM, Polícia Ambiental, Polícia Civil e Notaer, em Conceição da Barra com objetivo de reprimir crimes de tráfico de entorpecentes e homicídios ocorridos no município.

Sob o Comando direto do Tenente Coronel Mateus Garcia Pereira, comandante do 13º BPM e do Delegado Alysson Pereira Pequeno, após serviço de levantamentos realizados pelo SIPOM do 13º BPM, a operação foi desencadeada em resposta as disputas de pontos de vendas de drogas, em Conceição da Barra.

Foram empregadas 01 aeronave, 01 embarcação, 14 viaturas e 53 policiais, entre Civis e Militares, com intuito de cumprir 08 Mandados de Busca e Apreensões no Bairro São José. A operação ocorreu sem qualquer tipo de combate direto entre policiais e alvos dos mandados, obtendo êxito na apreensão de 05 armas, dentre elas, um revólver calibre .38, 01 pistola calibre .40 da Polícia Civil da Bahia, 01 sub metralhadora calibre.380, 01 espingarda de fabricação caseira, calibre 12 e uma espingarda calibre .44, 01 simulacro de pistola, 01 balança de precisão e 09 aparelhos celulares. Além de 28 munições calibre .380, 13 munições.40, 07 munições calibre.22, 01 munição calibre .44, 01 munição calibre .45, 02 munições calibre 12, 04 munições calibre .32, 48 pinos de cocaína, R$ 321,00

Foram conduzidos 05 homens e 02 mulheres, todos envolvidos diretamente com as disputas de tráfico, entre os grupos rivais.

