Operação conjunta das Polícias Militares do ES, MG e Polícia Civil resulta na apreensão de drogas e arma

Na manhã desta quinta-feira (29), o 14° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, sediado no município de Ibatiba, desencadeou a Operação Força Tarefa.

A operação contou com a participação da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pelo 4º Pelotão da 29ª Cia do 11º Batalhão, situado na cidade de Lajinha (MG), delegados e agentes da Polícia Civil do ES e militares da 8° Cia Independente de Domingos Martins, que atuaram com o auxílio da cadela Kênia.

Mandados de Prisão, Busca e Apreensão foram cumpridos e a ação integrada de Segurança Pública resultou na apreensão de aproximadamente 500g de maconha, 30 embrulhos de pasta base de cocaína, 14 embrulhos de crack com peso aproximado de 350g, um pedaço de crack com peso aproximado de 2,5g, seis papelotes de cocaína, um embrulho com aproximadamente 42g de pasta base de cocaína, um invólucro com aproximadamente 78g cocaína, um frasco contendo ácido bórico, materiais para embalo da droga, uma garrucha calibre 36 e três munições do mesmo calibre, cinco munições calibre 22 e 38 notas promissórias no valor de R$27.000,00. Três pessoas foram conduzidas.

Os materiais apreendidos e os indivíduos detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]