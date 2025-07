Operação conjunta das Polícias Civil e Militar resulta na prisão de suspeito de tráfico em Nova Venécia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Nova Venécia e em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na última sexta-feira (11), um homem de 24 anos, no município de Nova Venécia. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O suspeito, que estava em gozo do benefício de saída temporária da Penitenciária Semiaberta de São Mateus, foi flagrado com tabletes de maconha, pinos de cocaína, dinheiro e uma balança de precisão. As buscas contaram com o apoio do cão farejador da equipe K9 da PMES e resultaram na apreensão de aproximadamente dois quilos de maconha e 22 pinos de cocaína, que estavam escondidos no telhado da residência.

No quarto do casal, também foram apreendidos R$ 1.600,00 em espécie, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Willian Dobrovosk Simonelli Daniel, destacou a importância da ação. “A prisão de hoje demonstra o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança para combater o tráfico em Nova Venécia. É uma resposta clara de que não toleraremos que benefícios penais sejam utilizados para a prática de novos crimes. O suspeito usou a confiança depositada pela Justiça para voltar a delinquir, mas foi prontamente retirado de circulação”, afirmou o delegado.

O conduzido foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES