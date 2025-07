Operação conjunta da PCES e PCERJ prende dois suspeitos de estelionato e furto

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, em operação conjunta com a 139ª Delegacia de Polícia de Porciúncula e 140ª Delegacia de Polícia de Natividade, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), cumpriu, nessa quinta-feira (10), dois mandados de prisão preventiva relacionados a crimes de furto e estelionato. As ações resultaram na prisão de dois homens, de 33 e 58 anos.

Os mandados foram cumpridos na quinta-feira (10), em colaboração com a PCERJ. Segundo as investigações, os detidos eram suspeitos de envolvimento em uma série de furtos e estelionatos na região do Caparaó. Eles onde se passavam por compradores de café para subtrair produtos mediante fraude. Após a representação da prisão e a expedição dos mandados, foi constatado que os suspeitos estavam no estado do Rio de Janeiro.

“Graças à pronta cooperação entre as corporações, as prisões foram realizadas com sucesso. O primeiro suspeito foi localizado por volta das 17h20, no bairro João Francisco Braz, no município de Porciúncula. O segundo foi capturado em um endereço do bairro Centro também em Porciúncula, por volta das 20h20”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.

O procedimento foi devidamente relatado e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

