Operação conjunta apreende 4 kg de cloridrato de cocaína

A Polícia Federal apreendeu na sexta-feira (5/6) cerca de 170 kg de cocaína transportados nos pneus um caminhão. A ação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Policiais federais receberam a informação de que um caminhão carregado com a droga estaria no município de Lagoa Vermelha e realizaram diligências para localizar o veículo. A abordagem policial ocorreu em um posto de combustível na entrada do município. O veículo foi recolhido e inspecionado pelos policiais. A droga foi localizada dentro de quatro pneus do caminhão.

O condutor do veículo, de 38 anos, e os outros dois homens, de 37 e 29 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas.