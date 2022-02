Operação Conatibus investiga falsidade ideológica eleitoral e lavagem de capitais

Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 8/2, a Operação CONATIBUS, que investiga os crimes de falsidade ideológica eleitoral (popularmente conhecido como caixa dois) e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Parauapebas e Marabá, no Estado do Pará, e em Palhoça, no Estado de Santa Catarina.

A investigação teve início a partir de indícios de falsas doações eleitorais para campanha eleitoral de 2020 no Município de Parauapebas/PA, sendo que os valores utilizados para doação não eram provenientes das origens declaradas.

Foram realizadas diversas doações, sendo que duas delas no valor R$ 500 mil e outra de R$ 300 mil despertaram suspeitas. Um dos autores confessou a prática delituosa informando que foi cooptado para realizar a doação para campanha eleitoral do candidato e que em troca receberia certa quantia.

Com a confirmação da hipótese criminal, os envolvidos podem responder pelo crime de falsidade ideológica eleitoral (previsto no art. 350 do Código Eleitoral), com pena de até 5 anos, e lavagem de capitais (do art. 1° da Lei n° 9.613/98), com pena de até 10 anos.

Foi adotada logística especial de preservação de todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos investigados, testemunhas e policiais com a finalidade de evitar o contágio do COVID-19.

As investigações seguem em andamento.

Comunicação Social da Polícia Federal no Estado do Pará

Contato: (91) 98422-2396

Instagram @policiafederalpa