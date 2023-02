Operação Carnaval 2023: Polícia Civil reforça o atendimento no Carnaval

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) reforçará os atendimentos nas unidades em todo o Estado devido ao Carnaval, com atenção especial para o litoral, onde o número de turistas aumenta nesta época do ano.

Na região metropolitana, os plantões das Delegacias Regionais (DRs) de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari irão atender normalmente, assim como o Plantão Especial da Mulher (PEM), que é o responsável pelo atendimento das vítimas de violência doméstica. Além disso, na DP de Jacaraípe haverá posto de atendimento ao cidadão durante todo o período. Voltando o atendimento ao horário normal, na quinta-feira (23), das 8h às 18 horas.

Ao todo, 1.050 policiais civis serão empenhados durante todo o Carnaval, com reforço no plantão das seguintes regionais: Colatina, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari e Itapemirim. Também, serão ofertados plantões especiais em Conceição da Barra, Praia Grande e Piúma

O Teleflagrante

Durante o Carnaval, nas delegacias regionais, o Teleflagrante vai funcionar com as equipes de policiais civis com treinamento específico para o recebimento de ocorrências de flagrantes, gerenciando a comunicação remota, e conduzindo os envolvidos.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, o Teleflagrante é uma grande entrega para a população capixaba, já que encurta distâncias, permitindo aperfeiçoar os uso dos recursos, tendo o objetivo de aumentar a produtividade da Polícia Civil na atividade-fim, que é a investigação.

Delegacia On-line

Vale relembrar outro serviço útil e que está disponível aos capixabas e turistas, a Delegacia On-line, uma ferramenta que permite que o cidadão registre o boletim de ocorrência via internet. Os Boletins podem ser registrados no endereço eletrônico http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

Serviço:

Telefones das unidades da Polícia Civil com atendimento 24 horas:

Grande Vitória

1ª Delegacia Regional de Vitória: (27) 3137- 9091

2ª Delegacia Regional de Vila Velha: (27) 3388-2115

3ª Delegacia Regional de Serra: (27) 3138-8103

4ª Delegacia Regional de Cariacica: (27) 3136-3111

5ª Delegacia Regional de Guarapari: (27) 3161-1031

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM): (27) 3323-4045

Região sul

7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim: (28) 3155-5080

9ª Delegacia Regional de Itapemirim: (28) 3529-5008

DP de Piúma: (28) 3520-1590

Região serrana

11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante: (28) 3546-1124

Região noroeste

14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco: (27) 3756-4014

15ª Delegacia Regional de Colatina: (27) 3177-7122

