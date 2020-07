Operação Capim Fértil combate fraudes previdenciárias na Paraíba

.

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou hoje (9/7) a operação Capim Fértil, que visa a desarticular crimes previdenciários ocorridos em detrimento do INSS, na Paraíba. O prejuízo estimado com as fraudes é de R$ 4 milhões.

A operação foi deflagrada por policiais federais e servidores da Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista, do Ministério da Economia, com o cumprimento de dois mandados expedidos pela Justiça Feder6al da Paraíba.

Os delitos foram cometidos com a expedição de documentos falsos para a obtenção de benefícios previdenciários. Um proprietário rural no município de Capim-PB emitiu declarações inverídicas de que pessoas que nunca trabalharam em suas terras haviam sido trabalhadores na propriedade, fazendo jus, assim, a benefícios rurais previdenciários. Mais de 60 declarações para empregados rurais foram emitidas.

As condutas investigadas, em tese, são tipificadas como estelionato qualificado, sem prejuízo de outros delitos eventualmente verificados com o decorrer do inquérito.

