Operação Caminhos Seguros alcançou mais de 26 mil pessoas no Espírito Santo

A Operação Caminhos Seguros, realizada entre 02 e 18 de maio de 2023 em todo o Brasil, alcançou 26.485 pessoas no Espírito Santo. O número refere-se à quantidade de pessoas que receberam palestras e orientações em abordagens realizadas pelas forças de segurança do Estado em pontos de blitz, ruas, comércios e postos de combustível. O objetivo das abordagens foi difundir informações sobre o enfrentamento à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.

As orientações também foram direcionadas ao público jovem. Equipes de policiais ministraram palestras sobre a temática de violência e exploração sexual contra as crianças e adolescentes para 11.706 estudantes capixabas. Durante as palestras escolares, foram identificados possíveis casos de crianças e adolescentes que teriam sido vítimas de violência sexual e 19 menores, entre adolescentes e crianças, receberam atendimento psicossocial.

Em âmbito nacional, a Operação Caminhos Seguros foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. No Espírito Santo, a coordenação ficou a cargo da pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), através da Gerência de operações Integradas (Geopi), e integrou Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As ações se desenvolveram em 26 municípios capixabas. Além das abordagens educativas, os policiais realizaram fiscalização em hotéis, pousadas e similares, averiguaram denúncias e efetuaram prisões.

Prisões

Durante a Operação 17 pessoas foram presas, sendo nove em flagrante e oito por cumprimento de mandado de prisão. As equipes fiscalizaram 121 estabelecimentos e apuraram 63 denúncias.

No dia 05 de maio, a Polícia Militar prendeu um cabo da PM reformado, após receber denúncias de que ele teria molestado uma criança de 10 anos. A prisão ocorreu em Alegre, depois que a mãe da vítima procurou a polícia relatando que a menina foi à casa de uma amiga brincar e retornou dizendo que o pai da amiga tinha apalpado seu corpo. O policial reformado foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante, sendo encaminhado ao Presídio Militar.

No dia 09 de maio, uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a prender um homem de 26 anos no bairro Itapoã, em Vila Velha. Ao verificar a denúncia, que relatava possível prática de exploração sexual de adolescentes, os policiais descobriram que o detido mantinha uma casa de prostituição e que uma adolescente de 16 anos estava sendo explorada sexualmente. O homem foi autuado em flagrante por corrupção de menor e por manter estabelecimento destinado à exploração sexual, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

