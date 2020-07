Operação Apate combate crimes previdenciários na Paraíba

.

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (7/7) a operação Apate, que visa a desarticular crimes previdenciários ocorridos em detrimento do INSS, na Paraíba.

A operação foi deflagrada por policiais federais e servidores da Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista, do Ministério da Economia, com o cumprimento de mandado de busca expedido pela Justiça Federal da Paraíba.

A investigação apura a ocorrência de delitos cometidos com falsificação de documentos particulares e inserção de dados falsos em sistemas governamentais para a obtenção de benefício assistencial (BPC/LOAS), condutas, em tese, tipificadas como estelionato qualificado e inserção de dados falsos em sistemas de informações, sem prejuízo de outros delitos evidenciados com o decorrer do inquérito.

*** Segundo a mitologia grega, “APATE” era um espírito que personificava o engano, o dolo e a fraude.