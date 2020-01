Operação 4 Patas da PF combate o tráfico internacional de drogas no Galeão

Rio de Janeiro/RJ – Na quarta-feira (29/1), a Operação 4 patas da PF, em ação integrada com a Equipe da DEAIN/RJ (Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão), prendeu em flagrante uma mulher transportando 3 kg de cocaína no forro de sua mala.

Os cães identificaram a droga em um fundo falso da bagagem que seria levada pela passageira brasileira para a França.

A mulher, de 50 anos, foi autuada por tráfico internacional de drogas.

A Operação 4 Patas deflagrada neste mês irá se estender por todo o ano de 2020 e tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e de armas nos principais aeroportos e portos do país. A ação conta com dezenas de cães especialmente treinados para identificação de entorpecentes, armas e bombas.

