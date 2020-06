Opas garante que vai manter ajuda ao Brasil após ameaça de Bolsonaro à OMS

A cidade de Antuérpia, na Bélgica , decidiu retirar a estátua do rei Leopoldo II após a realização de protestos antirracistas no país. O antigo soberano comandou o país entre os anos de 1865 e 1909, sendo lembrado, principalmente, pela colonização do Congo Belga, que chegou a ser uma propriedade particular do rei.

Segundo um porta-voz da cidade, “a estátua foi severamente vandalizada na semana passada”. O funcionário também disse que ela deverá ser restaurada pelo Museu de Escultura ao Ar Livre de Middelheim e que, após a restauração, ela deverá ficar no museu, sem voltar a ser exposta ao ar livre.

#BlakeLivesMatter King Leopoldo II statue removed in Antwerp. Hopefully first of many to be removed.

He was a monster of modern history who was responsible for up to 10 million deaths in his 23 year tyranny in the Congo Free State and maiming children. pic.twitter.com/MwY2aFpYBH

— AWLA (@AfricanWomenLaw) June 9, 2020