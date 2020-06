Onze bairros de Pequim voltam a adotar confinamento após casos de coronavírus

Divulgação / Governo Chinês Novos casos de coronavírus foram confirmados na China

Neste sábado (13), onze bairros no sul de Pequim, China, foram bloqueados e isolados devido ao surgimento de novos casos de coronavírus relacionados a um mercado de carne Xinfadi.

Até o momento, sete casos foram confirmados e relacionados ao mercado, que passará por um processo de desinfecção, segundo a France Presse. Nove escolas e jardins de infância da região foram fechados. Eventos esportivos também foram cancelados.

Embora o surto local esteja controlado, a maioria dos casos registrados no país nos últimos meses surgiu entre chineses residentes do exterior e foram detectados quando voltavam para a China. Esses recentes diagnósticos positivos levaram as autoridades a adiar a volta às aulas do ensino fundamental, que estava prevista para segunda-feira (15) .

Vírus na tábua de salmão

Segundo o presidente do mercado Xinfadi, o vírus foi detectado em tábuas usadas para manipular salmão importado. Diante disso, redes de supermercados, como Carrefour e Wumart, removeram os estoques do peixe na capital.