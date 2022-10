Onyx não aperta mão de Eduardo Leite após debate quente

Reprodução/montagem iG – 02/10/2022 Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite disputam segundo turno

O candidato ao governo do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL) se recusou a apertar a mão do seu adversário Eduardo Leite (PSDB) ao fim do debate promovido pela Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (14). Os dois trocaram fortes acusações durante a atração sobre as eleições 2022 .

A jornalista da Rádio Gaúcha Kelly Matos relatou que, após o fim do debate, o ex-governador gaúcho estendeu a mão para cumprimentar Onyx, mas não foi retribuído. O momento chegou a ser fotografado pelo profissional Mateus Bruxel, viralizando nas redes sociais.

O comportamento de Onyx tem a ver com a temperatura da discussão entre os dois candidatos. Logo no começo, Eduardo questionou seu adversário sobre a peça publicitária em que o ex-ministro de Bolsonaro afirmou que o Rio Grande do Sul poderia ter “uma primeira-dama de verdade”, referindo-se a sua esposa.

O conteúdo foi considerado homofóbico, já que Leite é homossexual e tem um relacionamento com um homem. Por conta isso, o tucano aproveitou o espaço para colocar o rival contra a parede. “O que o senhor quis dizer com isso? Que todas as outras primeiras-damas foram de mentira, ou foi realmente uma insinuação homofóbica?”, indagou.

“Com toda tranquilidade, o senhor que é um ex-governador que abandonou o Rio Grande do Sul e os gaúchos, e está tentando se vitimizar”, respondeu. “Acalma teu coração, não tem nada disso, isso é falsa polêmica. Respeito tua escolha, todos que… qualquer escolha é respeitada”, respondeu Onyx.

Eduardo Leite e Onyx trocaram acusações

O tema homofobia prosseguiu. Leite insistiu no assunto e prometeu processar o Onyx, que rebateu. “O que sempre disse é que um homem de verdade cumpre sua palavra, só isso. Tenho esposa, família, defendo a família. Minha esposa é uma mulher de verdade, porque tem compromisso com o próximo”.

O ex-ministro também afirmou que entraria na Justiça contra Eduardo e o acusou de ter abandonado o Rio Grande do Sul. O tucano respondeu declarando que não esperava que Lorenzoni assumisse ter sido homofobico. “Embora já tenha admitido crime de caixa 2”, alfinetou.

Onyx e Eduardo Leite disputam o segundo turno do governo do Rio Grande do Sul. No primeiro turno, o ex-ministro ficou em primeiro lugar com 37,50% contra 26,81% do ex-governador gaúcho.

